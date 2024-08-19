В 22:00 19.08.2024 Лестер и Тоттенхэм сыграют матч в чемпионате Англии по футболу.

Лестер — Тоттенхэм

Последний матч: «Лестер» — «Тоттенхэм» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Тоттенхэм»).

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