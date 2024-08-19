Канчельскис: Судейство в РПЛ просто безобразное. Они слепые, что ли?

Экс-игрок сборной Россиивысказался о работе арбитров в РПЛ.

«Наверное, спортивный директор "Оренбурга" начал говорить про судейство неспроста. Его взбесило какое-то решение в матче с "Ростовом", а дальше пошло-поехало. У каждого есть своё мнение. Но я давно говорил, что у нас не лучшее судейство. Что у нас есть VAR, что его нет — без разницы вообще.

Российские судьи боятся взять на себя ответственность. У нас трое сидят на VAR и ещё четверо внизу — скоро судей будет больше, чем игроков на поле. И эта компания не может определить один мелкий момент! Это просто безобразие! Я бы вообще убрал VAR, потому что судьи стали бы более ответственными. Сейчас всё время они обращаются к VAR. Что там делают три человека в будке? В карты играют? Они не могут посмотреть маленький момент.

Судейство просто безобразное. Они слепые, что ли? Во всём мире судьи ошибаются, но без VAR хотя бы брали на себя ответственность и было понимание, что есть главный судья. Сейчас главный не судья, а VAR. Арбитры боятся, что будет большая критика со всех сторон, если он возьмёт на себя ответственность. Они просто бегают в центре поля. Можно много говорить, но VAR повлиял на всё — на динамику, на главных судей. Здесь надо что-то делать», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».