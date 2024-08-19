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    Холанн оценил свою роль в «Манчестер Сити»

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    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своей роли в клубе.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Челси» (2:0) в 1-м туре АПЛ.

    «Хочу участвовать в командной работе, помогать игрокам находить лучшие позиции. Если я смогу стянуть центральных защитников и дать Бернарду Силве больше пространства, сделаю это. Это трудно, но так и есть.

    Когда видишь, как сегодня играют защитники и полузащитники, кажется, что — Гвардиола не обрадуется, что я это говорю, — они не нуждаются во мне. Я могу просто стоять и смотреть», — приводит слова Холанна ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.

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