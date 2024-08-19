Холанн оценил свою роль в «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити»высказался о своей роли в клубе.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Челси» (2:0) в 1-м туре АПЛ.

«Хочу участвовать в командной работе, помогать игрокам находить лучшие позиции. Если я смогу стянуть центральных защитников и дать Бернарду Силве больше пространства, сделаю это. Это трудно, но так и есть.

Когда видишь, как сегодня играют защитники и полузащитники, кажется, что — Гвардиола не обрадуется, что я это говорю, — они не нуждаются во мне. Я могу просто стоять и смотреть», — приводит слова Холанна ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.