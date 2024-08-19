Глушенков перенес операцию после перелома руки

Атакующий полузащитник «Зенита»перенес операцию из-за травмы руки, сообщает «Чемпионат».

Глушенков получил перелом руки в матче с «Химками» (1:1) в пятом туре РПЛ.

«Максим Глушенков успешно прооперирован — всё прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время, атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба Зенита», — сказали изданию в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Глушенков забил семь мячей в первых пяти турах нового сезона РПЛ.

Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из московского «Локомотива».