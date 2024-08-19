ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезире Дуэ«ПСЖ» нашел нового Зидана. Скоро Дезире Дуэ заставит столицу забыть про Мбаппе
  • 19:36
    • «Рубин» переиграл «Акрон»
  • 19:13
    • «Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы команд
  • 14:43
    • Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
    Все новости спорта

    Бывший тренер Джикии: Такое отношение к игрокам не красит такой клуб, как «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-тренер Георгия Джикии в «Локомотиве-2» Александр Антипов высказался о будущем бывшего футболиста «Спартака», который пребывает в статусе свободного агента.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Очень удивляет тот факт, что Георгий все еще без клуба, потому что он — квалифицированный футболист. Опытный мастер, который все доказал своей игрой на протяжении многих лет за "Спартак" и сборную России. Он способен усилить клубы из топ-5 РПЛ. Больше чем уверен, Георгий востребован и в России, и за рубежом. То, что он не играл полгода — это не большой срок. Георгий не играл по нефутбольным причинам.

    Такой серьезный и великий клуб неправильно относится к своим лидерам, как было и с Глушаковым, который многие годы был верен команде. Такое отношение не красит такой клуб, как Спартак», — цитирует Антипова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Джикия покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кавказское дерби получится горячим
  • «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Синнер отдаст Тиафо не больше трех-четырех геймов?
  • Синнер — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Баэс — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 20 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры