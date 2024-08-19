Бывший тренер Джикии: Такое отношение к игрокам не красит такой клуб, как «Спартак»

Экс-тренервысказался о будущем бывшего футболиста, который пребывает в статусе свободного агента.

«Очень удивляет тот факт, что Георгий все еще без клуба, потому что он — квалифицированный футболист. Опытный мастер, который все доказал своей игрой на протяжении многих лет за "Спартак" и сборную России. Он способен усилить клубы из топ-5 РПЛ. Больше чем уверен, Георгий востребован и в России, и за рубежом. То, что он не играл полгода — это не большой срок. Георгий не играл по нефутбольным причинам.

Такой серьезный и великий клуб неправильно относится к своим лидерам, как было и с Глушаковым, который многие годы был верен команде. Такое отношение не красит такой клуб, как Спартак», — цитирует Антипова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Джикия покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона.