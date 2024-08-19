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    Атлетико Паранаэнсе — Жувентуде. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол Латинская Америка
    В 00:30 19.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Атлетико Паранаэнсе — Жувентуде в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч: «Жувентуде» — «Атлетико Паранаэнсе» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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