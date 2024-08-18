Холанн: Я не чувствую себя идеально, я не в лучшей своей форме

Форвардоценил победу команды в поединке против(2:0).

«Три очка — отличное начало. В первых матчах всегда бывает тяжело — неважно, была у вас предсезонка или нет. У меня была долгая подготовка к сезону, но я не чувствую себя идеально, я не в лучшей своей форме. Приятно одержать эту победу.

Я точно знал, что делать, думаю, это был действительно хороший гол. Я помню, как в прошлом году вратарь сделал отличный сэйв после моего удара, и это долгое время раздражало меня.

Лучшие игроки лучше всего справляются с простейшими вещами. Удар правой и передача левой. Это важно. Пеп постоянно говорит мне об этом. Я хочу больше вовлекаться в игру — этого требует от меня Гвардиола. Но нужно ли мне это делать в таких матчах, как сегодня? Это вопрос на миллион долларов. Я хочу получать больше результативных передач и становиться лучше как игрок», — цитирует Холанна Sky Sports.

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