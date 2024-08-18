В 14:00 18.08.2024 Сандерленд и Шеффилд Уэнсдей сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Сандерленд — Шеффилд Уэнсдей

Последний матч: «Сандерленд» — «Шеффилд Уэнсдей» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сандерленд»).

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