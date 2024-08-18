начнут матч в 22:00 в чемпионате Хорватии по футболу, 18.08.2024.

Последний матч: «Истра 1961» — «Риека» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Риека»).

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