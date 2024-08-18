В 16:00 18.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч: «Ницца» — «Осер» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осер» — «Ницца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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