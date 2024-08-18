Николич: Матч с «Локомотивом»? Эмоционально

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Эмоционально. Я там провел три хороших года. Были результаты и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге чемпионов. Однако то, что было вчера, уже не существует. Сейчас я сосредоточен на ЦСКА. Нам предстоит матч против сильного соперника, у которого очень много быстроногих футболистов, которые часто пользуются контратаками, хорошо исполняют стандарты. Будет интересная и тяжелая игра.

Виллиан Роша? Посмотрим. В последние два дня он очень хорошо себя проявил, Виллиан сказал, что готов играть. Мне нравится такой настрой футболистов», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в 17:30 по мск. Прогноз на нее можно посмотреть по ссылке.