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    Милсами — Бэлць. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол
    В 19:00 18.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Милсами — Бэлць в Суперлиге Молдовы.

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    Последний матч: «Милсами» — «Бэлць» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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