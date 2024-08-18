В 21:45 18.08.2024 Лацио и Венеция сыграют матч в Серии А.

Лацио — Венеция

Последний матч: «Лацио» — «Венеция» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Венеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Лацио»).

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