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    Канчельскис: В моей карьере было много достижений

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал главное достижение в карьере. Он выделил победу на чемпионате Европы в составе сборной СССР.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «В моей карьере было много достижений. Самое значимое — выиграли чемпионат Европы со сборной Советского Союза. Естественно, было много хороших клубов. Но самое знаменательное — играть за сборную, за родину. Это было лучшее время. Попасть в сборную — честь, великое событие для футболиста. Для многих спортсменов высшая точка в карьере — выступление на Олимпийских играх. А для футболиста — играть в составе сборной.

    Очень сложно было попасть в команду. В наше время было много классных футболистов. Попасть в первую национальную сборную Советского Союза — это гордость. Можно сказать, самый пик футбольной карьеры», — сказал Канчельскис «СЭ».

    Канчельскис, будучи футболистом, играл за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Рейнджерс» и другие клубы.

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