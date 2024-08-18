Галактионов: Ожидаем хороший и бескомпромиссный матч

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего матча против

«В ЦСКА многое поменялось. Обе команды стали другими. Сегодня есть конкретный матч, который надо выигрывать. И нам надо поступательно двигаться вперед, поступательно улучшать нашу игру. Отношение к игре только одно — это принципиальный матч двух соперников, московское дерби. Ожидаем хороший и бескомпромиссный матч.

Мы учитывали слабые стороны соперника, на которые можно надавить. Но отталкивается все же от своей игры в первую очередь», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в 17:30 по мск. Прогноз на нее можно посмотреть по ссылке.