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    Галактионов: Ожидаем хороший и бескомпромиссный матч

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу предстоящего матча против ЦСКА.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «В ЦСКА многое поменялось. Обе команды стали другими. Сегодня есть конкретный матч, который надо выигрывать. И нам надо поступательно двигаться вперед, поступательно улучшать нашу игру. Отношение к игре только одно — это принципиальный матч двух соперников, московское дерби. Ожидаем хороший и бескомпромиссный матч.

    Мы учитывали слабые стороны соперника, на которые можно надавить. Но отталкивается все же от своей игры в первую очередь», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в 17:30 по мск. Прогноз на нее можно посмотреть по ссылке.

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