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    Енисей — Сочи: смотрите прямую трансляцию 18.08.2024 в 10:00

    Футбол ФНЛ — Первая лига Енисей Сочи Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 10:00 18.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Енисей — Сочи в Первой лиге России.

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    Последний матч: «Сочи» — «Енисей» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Енисей» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Енисей — Сочи.

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