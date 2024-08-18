Дьяков о матче ЦСКА — «Локомотив»: Нас ждет увлекательное дерби

Экс-футболист клубов РПЛподелился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России между

«ЦСКА — новая команда с новым тренером и взглядами. Интересно посмотреть за ними. ЦСКА в очередной год не делает сумасшедших трансферов, не приходят статусные футболисты. Посмотрим, что Николич сможет сделать.

У "Локомотива" молодая команда, много игроков в межсезонье ушло. Галактионов умеет работать с молодёжью — не боится и доверяет. Но должны понимать, что молодёжь в силу возраста будет нестабильна и будут перепады в игре и результатах. Главное, что нас ждёт увлекательное дерби — у меня в этом нет сомнений. Для меня нет фаворита в этой встрече», — сказал Дьяков Чемпионату.

Матч 5-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 18-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й строчке (9 баллов).