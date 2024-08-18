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    Дьяков о матче ЦСКА — «Локомотив»: Нас ждет увлекательное дерби

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    Экс-футболист клубов РПЛ Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «ЦСКА — новая команда с новым тренером и взглядами. Интересно посмотреть за ними. ЦСКА в очередной год не делает сумасшедших трансферов, не приходят статусные футболисты. Посмотрим, что Николич сможет сделать.

    У "Локомотива" молодая команда, много игроков в межсезонье ушло. Галактионов умеет работать с молодёжью — не боится и доверяет. Но должны понимать, что молодёжь в силу возраста будет нестабильна и будут перепады в игре и результатах. Главное, что нас ждёт увлекательное дерби — у меня в этом нет сомнений. Для меня нет фаворита в этой встрече», — сказал Дьяков Чемпионату.

  • ЦСКА — «Локомотив». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»
  • Сегодня

    • Матч 5-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 18-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й строчке (9 баллов).

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