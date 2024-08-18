ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор гола

Наир Тикнизян Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча стал Наир Тикнизян, который отметился уже на 90-й минуте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Локомотив 0:1
Гол: 0:1 Наир Тикнизян (90') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Davila V. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв Предупреждения: Адольфо Гайч (23'), Тамерлан Мусаев (28'), Евгений Морозов (30'), Артём Карпукас (38'), Вадим Раков (87')
Благодаря этой победе «Локомотив» с 12 очками идет третьим в турнирной таблице. В активе ЦСКА осталось семь баллов и шестое место.