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    Тикнизян принес «Локомотиву» победу в матче с ЦСКА

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче пятого тура чемпионата России «Локомотив» на выезде переиграл ЦСКА со счетом 1:0.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    Автором единственного забитого мяча стал Наир Тикнизян, который отметился уже на 90-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Локомотив 0:1
    Гол: 0:1 Наир Тикнизян (90') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Davila V. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв Предупреждения: Адольфо Гайч (23'), Тамерлан Мусаев (28'), Евгений Морозов (30'), Артём Карпукас (38'), Вадим Раков (87')

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря этой победе «Локомотив» с 12 очками идет третьим в турнирной таблице. В активе ЦСКА осталось семь баллов и шестое место.

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