В 18:30 18.08.2024 Челси и Манчестер Сити сыграют матч в АПЛ.

Челси — Манчестер Сити

Последний матч: «Манчестер Сити» — «Челси» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Календарь и таблица АПЛ

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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