Бешикташ — Антальяспор
Последний матч: «Бешикташ» — «Антальяспор» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Антальяспор»).
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