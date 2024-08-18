В 18:00 18.08.2024 Астана и Атырау сыграют матч в чемпионате Казахстана по футболу.

Астана — Атырау

Последний матч: «Атырау» — «Астана» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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