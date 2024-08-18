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    Анчелотти: В испанской лиге нужно бороться со всеми командами

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти отметил высокий уровень Ла Лиги. В минувшем сезоне мадридский клуб завоевал золотые медали в Примере.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «В этой лиге нужно бороться со всеми командами, качество испанского футбола очевидно. Не только из-за того, как в него играют в лиге, но и из-за того, что испанцы смогли сделать на Евро. Это качественный футбол. "Барселона", "Атлетико" хорошо усилились… Нам придётся бороться за всё, это будет весёлая лига, первые игры были очень хорошими, было много игры, мало фолов.

    Мы хорошо начали, и нам нужно продолжать эту линию, а полуавтоматический офсайд сделает судейство чище, это нам очень поможет, надеюсь, это будет весёлая лига, особенно для нас», — приводит слова Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    18 августа команда Карло Анчелотти сразится с «Мальоркой» в первом туре чемпионата Испании. Встреча начнется в 22:30 мск.

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