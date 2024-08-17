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    Вирджил Ван Дейк«Ипсвич» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Виллиан Жозе: В Испании против моих команд редко применяли оборонительную тактику

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    Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе высказался о том, что ни разу не забил в первых матчах за красно-белых.

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    «Не сомневаюсь, что голы придут. В концовке игры с "Ахматом" мне немножко не хватило удачи.

    Смотрю на ситуацию с позитивным настроем. Очень важно, что моменты в принципе есть.

    Что касается плотной игры "Ахмата" в защите, то для меня это что-то новенькое. В Испании против моих команд крайне редко применяли такую тактику. Это удивило, но нужно привыкать. Мы должны взламывать даже такую оборону.

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    • Я игрок штрафной площади, чаще забиваю именно из пределов этой зоны. У меня хороший удар. А еще я люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи.

    Меня устроят любые голы. Лишь бы они приносили "Спартаку" победы», — приводит слова бразильца пресс-служба красно-белых.

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