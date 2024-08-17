Виллиан Жозе объяснил свою неготовность к сезону

Виллиан Жозе Фото: globallookpress.com
«Спартак» купил Виллиана Жозе этим летом у испанского «Бетиса».
«Постепенно набираю необходимую форму.
Хочу поблагодарить тренерский штаб и персонал, которые оказывают мне большую поддержку. С каждым матчем чувствую себя лучше и увереннее.
Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше.
Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая.
Еще раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время», — приводит слова бразильца пресс-служба красно-белых.