Виллиан Жозе объяснил свою неготовность к сезону

Нападающий «Спартака»рассказал, почему оказался не готов к началу сезона.

«Спартак» купил Виллиана Жозе этим летом у испанского «Бетиса».

«Постепенно набираю необходимую форму.

Хочу поблагодарить тренерский штаб и персонал, которые оказывают мне большую поддержку. С каждым матчем чувствую себя лучше и увереннее.

Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше.

Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая.

Еще раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время», — приводит слова бразильца пресс-служба красно-белых.