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    Виллиан Жозе объяснил свою неготовность к сезону

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    Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе рассказал, почему оказался не готов к началу сезона.

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    «Спартак» купил Виллиана Жозе этим летом у испанского «Бетиса».

    «Постепенно набираю необходимую форму.

    Хочу поблагодарить тренерский штаб и персонал, которые оказывают мне большую поддержку. С каждым матчем чувствую себя лучше и увереннее.

    Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше.

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    • Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая.

    Еще раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время», — приводит слова бразильца пресс-служба красно-белых.

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