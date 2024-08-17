В 17:00 17.08.2024 Шеффилд Юнайтед и Куинз Парк Рейнджерс сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Шеффилд Юнайтед — Куинз Парк Рейнджерс

Последний матч: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

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