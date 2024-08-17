Семшов: «Динамо» — конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший игрок сборной Россииответил, кто является основным конкурентом «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ. Он выделил московское «Динамо».

«Кто составит конкуренцию "Зениту"? Однозначно — "Динамо". Сейчас у них небольшие проблемы из-за того, что некоторые футболисты играли на Кубке Америки.

Но по стабильности состава команда Лички может составить конкуренцию "Зениту". Футбол — такая вещь, что сегодня команда сыграла неудачно, а завтра хорошо и находится в топе.

В прошлом году "Динамо" обыграло "Зенит" дважды, сейчас проиграли. Но текущая разница в три очка — не то преимущество, которое не отыгрывается», — цитирует Семшова «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» сейчас с 12 очками идет на первом месте. У «Динамо» на три балла меньше.