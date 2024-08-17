Селюк: По трансферу Глушенкова «Локомотив» занял неправильную позицию

Агентоценил переходв «Зенит». Ранее футболист выступал за «Локомотив». Сделка прошла летом.

«Переход Глушенкова в "Зенит" — качественный трансфер, неприсущий российским клубам. Странная позиция "Локомотива", который отдал своего лучшего игрока и в конечном итоге получил меньше, чем за него заплатили. То есть клуб на нем не заработал, а даже потерял. Для "Локомотива" уход Глушенкова — это провал. Для "Зенита" же — грамотный трансфер.

Внутри России понятно, что Глушенков — один из лучших игроков. "Зенит" ведет политику не только по подбору игроков, но и по принципу: ослабить конкурента», — сказал Селюк «СЭ».

Глушенков за новый клуб в шести матчах забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.