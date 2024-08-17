ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • 00:41
    • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма»
    Все новости спорта

    Селюк: По трансферу Глушенкова «Локомотив» занял неправильную позицию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Локомотив
    Агент Дмитрий Селюк оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит». Ранее футболист выступал за «Локомотив». Сделка прошла летом.

    Максим Глушенков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков

    «Переход Глушенкова в "Зенит" — качественный трансфер, неприсущий российским клубам. Странная позиция "Локомотива", который отдал своего лучшего игрока и в конечном итоге получил меньше, чем за него заплатили. То есть клуб на нем не заработал, а даже потерял. Для "Локомотива" уход Глушенкова — это провал. Для "Зенита" же — грамотный трансфер.

    Внутри России понятно, что Глушенков — один из лучших игроков. "Зенит" ведет политику не только по подбору игроков, но и по принципу: ослабить конкурента», — сказал Селюк «СЭ».

    Глушенков за новый клуб в шести матчах забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» победой начнет новый сезон
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Оступится ли «Арсенал» на «Вулвз»?
  • «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Много голов не ждем
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры