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    Футбол, Испания. Примера, Осасуна — Леганес. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Примера (Ла Лига) Осасуна Леганес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Осасуна и Леганес начнут матч в 20:00 в чемпионате Испании по футболу, 17.08.2024.

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    Последний матч: «Осасуна» — «Леганес» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осасуна» — «Леганес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

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