В 17:00 17.08.2024 Ноттингем Форест и Борнмут сыграют матч в АПЛ.

Ноттингем Форест — Борнмут

Последний матч: «Борнмут» — «Ноттингем Форест» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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