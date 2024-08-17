Ньюкасл — Саутгемптон
Последний матч: «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 2.05.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ньюкасл»).
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