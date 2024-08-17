В 17:00 17.08.2024 Ньюкасл и Саутгемптон сыграют матч в английской Премьер-лиге.

Ньюкасл — Саутгемптон

Последний матч: «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ньюкасл»).

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