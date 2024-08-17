Мостовой: Меня удивляют результаты «Локомотива»

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Не вижу фаворита в матче ЦСКА — "Локомотив", потому что для меня неожиданно, что "Локомотив" в последних играх выигрывает.
"Локо" не должен был проигрывать даже матч с "Динамо". Но ЦСКА не может всё время находиться в подвешенном состоянии: кто не забивает — должен забить. Они должны обрести стабильность», — сказал Мостовой, слова которого передает «Чемпионат».
Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет 18 августа, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. ЦСКА находится на четвертой строчке.