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    Мостовой: Меня удивляют результаты «Локомотива»

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом» в пятом туре РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Не вижу фаворита в матче ЦСКА — "Локомотив", потому что для меня неожиданно, что "Локомотив" в последних играх выигрывает.

    "Локо" не должен был проигрывать даже матч с "Динамо". Но ЦСКА не может всё время находиться в подвешенном состоянии: кто не забивает — должен забить. Они должны обрести стабильность», — сказал Мостовой, слова которого передает «Чемпионат».

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    • Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет 18 августа, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. ЦСКА находится на четвертой строчке.

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