Мостовой: Меня удивляют результаты «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от матча междув пятом туре РПЛ.

«Не вижу фаворита в матче ЦСКА — "Локомотив", потому что для меня неожиданно, что "Локомотив" в последних играх выигрывает.

"Локо" не должен был проигрывать даже матч с "Динамо". Но ЦСКА не может всё время находиться в подвешенном состоянии: кто не забивает — должен забить. Они должны обрести стабильность», — сказал Мостовой, слова которого передает «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет 18 августа, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. ЦСКА находится на четвертой строчке.