В 22:00 17.08.2024 Монако и Сент-Этьен сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

Монако — Сент-Этьен

Последний матч: «Сент-Этьен» — «Монако» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Сент-Этьен». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Монако»).

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