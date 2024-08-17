Мареска: У Чилуэлла в «Челси» проблема с выбором позиции

Наставник «Челси»высказался по поводу защитника. Он посоветовал футболисту покинуть команду.

«Чилли с нами, но последние несколько дней он не тренировался, потому что был болен. Причина, по которой он не сыграл против "Интера", заключалась в том, что с Чилли все совершенно ясно — хотя он мне и нравится, у него есть проблема с выбором позиции.

С утра у нас тренировались 22 футболиста. Если вы их спросите, они все скажут, что хотят сыграть против "Сити" в воскресенье. Но это невозможно. Если ты тренируешься каждый день, но не получаешь ни минуты, это плохо и для них, и для меня. Мне нужно принять решение. Вероятно, лучше уйти и получать игровое время», — приводит слова Марески Goal.

Календарь и таблица АПЛ

Чилуэлл играет за «Челси» с лета 2020 года. Футболист отыграл за синих 106 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Соглашение Чилуэлла с «Челси» рассчитано до июня 2027 года.