ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
    Все новости спорта

    Мареска: У Чилуэлла в «Челси» проблема с выбором позиции

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу защитника Бена Чилуэлла. Он посоветовал футболисту покинуть команду.

    Энцо Мареска
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Мареска

    «Чилли с нами, но последние несколько дней он не тренировался, потому что был болен. Причина, по которой он не сыграл против "Интера", заключалась в том, что с Чилли все совершенно ясно — хотя он мне и нравится, у него есть проблема с выбором позиции.

    С утра у нас тренировались 22 футболиста. Если вы их спросите, они все скажут, что хотят сыграть против "Сити" в воскресенье. Но это невозможно. Если ты тренируешься каждый день, но не получаешь ни минуты, это плохо и для них, и для меня. Мне нужно принять решение. Вероятно, лучше уйти и получать игровое время», — приводит слова Марески Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    Чилуэлл играет за «Челси» с лета 2020 года. Футболист отыграл за синих 106 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

    Соглашение Чилуэлла с «Челси» рассчитано до июня 2027 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» победой начнет новый сезон
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Оступится ли «Арсенал» на «Вулвз»?
  • «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Много голов не ждем
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры