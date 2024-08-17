В 17:15 17.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Премьер-лиге Азербайджана.

Последний матч: «Туран Товуз» — «Кяпаз» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Туран Товуз»).

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