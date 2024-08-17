В 17:30 17.08.2024 КамАЗ и СКА-Хабаровск сыграют матч в Первой лиге России.

КамАЗ — СКА-Хабаровск

Последний матч: «СКА-Хабаровск» — «КамАЗ» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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