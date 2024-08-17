В 14:30 17.08.2024 Ипсвич Таун и Ливерпуль сыграют матч в чемпионате Англии по футболу.

Ипсвич Таун — Ливерпуль

Последний матч: «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Ливерпуль»).

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