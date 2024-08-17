Жирков: Глушенков сейчас является лучшим игроком РПЛ

Экс-игрок «Зенита»выразил мнение, чтоможет стать рекордсменом по количеству голов в чемпионате России за один сезон.

Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» летом. В четырех матчах РПЛ нынешнего сезона форвард забил 7 голов.

«Если Максим продолжит так играть, он может и повторить, и побить рекорд по количеству забитых мячей за сезон. Все зависит от него самого, его игры, травм.

Глушенков сейчас является лучшим игроком РПЛ. То, что я видел — Максим хорошо играет в атаке, не боится черновой работы, стелется в подкатах. Назову его одним из лучших игроков чемпионата», — сказал «Матч ТВ» Жирков.