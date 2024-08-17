В 21:45 17.08.2024 Эмполи и Монца сыграют матч в итальянской Серии А.

Эмполи — Монца

Последний матч: «Эмполи» — «Монца» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эмполи» — «Монца». Коэффициент ставки — 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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