начнут матч в 14:30 в английском Чемпионшипе, 17.08.2024.

Последний матч: «Мидлсбро» — «Дерби Каунти» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Мидлсбро»).

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