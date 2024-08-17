1-й таймДинамо — Крылья СоветовОнлайн
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    Брест — Марсель. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол Лига 1 Брест Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 18:00 17.08.2024 Брест и Марсель сыграют матч во французской Лиге 1.

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    Брест — Марсель

    Последний матч: «Брест» — «Марсель» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

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