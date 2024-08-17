начнут матч в 19:00 в кубке Германии по футболу, 17.08.2024.

Последний матч: «Арминия» — «Ганновер-96» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ганновер-96»).

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