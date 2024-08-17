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    Алания — Арсенал Тула: как смотреть трансляцию матча в очередном туре Первой лиги

    Футбол ФНЛ — Первая лига Алания Арсенал Тула Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Алания и Арсенал Тула начнут матч в 01:01 в очередном туре Первой лиги, 17.08.2024.

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    Последний матч: «Арсенал Тула» — «Алания» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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