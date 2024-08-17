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    Адана Демирспор — Ризеспор 17.08.2024 прямая трансляция

    Футбол
    Адана Демирспор и Ризеспор начнут матч в 21:45 в Суперлиге Турции, 17.08.2024.

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    Последний матч: «Ризеспор» — «Адана Демирспор» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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