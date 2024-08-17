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    Новичок «Спартака» Абена: Мне хотелось бы сыграть с Промесом

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    Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился мнением о бывшем нападающем красно-белых Квинси Промесе.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков "Спартака" речью в раздевалке. Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят.

    К сожалению, сейчас он не в команде. Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет», — приводит слова Абены пресс-служба «Спартака».

    Контракт Промеса со «Спартаком» истек 1 июля.

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