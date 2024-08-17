Новичок «Спартака» Абена: Мне хотелось бы сыграть с Промесом

Защитник «Спартака»поделился мнением о бывшем нападающем красно-белых

«Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков "Спартака" речью в раздевалке. Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят.

К сожалению, сейчас он не в команде. Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет», — приводит слова Абены пресс-служба «Спартака».

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 1 июля.

Напомним, в мае Промес был освобожден из под стражи в Дубае, но ему все равно запретили покидать ОАЭ.