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    Абдыш-Ата — Мурас Юнайтед: как смотреть трансляцию матча в Премье-лиге Кыргызстана

    Футбол
    Абдыш-Ата и Мурас Юнайтед начнут матч в 15:00 в Премье-лиге Кыргызстана, 17.08.2024.

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    Последний матч: «Мурас Юнайтед» — «Абдыш-Ата» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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