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    Жирков: Дивееву только 24 года, в Европе можно еще поиграть

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    Бывший футболист ЦСКА Юрий Жирков считает, что защитник «армейцев» Игорь Дивеев способен заиграть в европейском чемпионате.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    Дивеев в новом сезоне забил пять мячей в пяти матчах.

    «Недавно видел, что Дивеев повторил рекорд Игнашевича по голам среди защитников. Игорь показывает хороший уровень.

    Я не знаю, сколько ему лет. 24 года? Если будет предложение, почему нет? 24 года — только начало. В Европе можно еще поиграть.

    Любой игрок может уехать в европейский чемпионат. Все зависит от того, как работает агент, от желания руководства отпустить этого футболиста. Главное — предложение от какого‑то клуба и мнение руководства.

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    • Раньше была тенденция не пускать некоторых игроков: взять того же Титова с "Баварией", других игроков, которых хотели подписать в "Челси". Сейчас все могут уехать», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

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