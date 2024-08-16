Жирков: Дивееву только 24 года, в Европе можно еще поиграть

Бывший футболист ЦСКАсчитает, что защитник «армейцев»способен заиграть в европейском чемпионате.

Дивеев в новом сезоне забил пять мячей в пяти матчах.

«Недавно видел, что Дивеев повторил рекорд Игнашевича по голам среди защитников. Игорь показывает хороший уровень.

Я не знаю, сколько ему лет. 24 года? Если будет предложение, почему нет? 24 года — только начало. В Европе можно еще поиграть.

Любой игрок может уехать в европейский чемпионат. Все зависит от того, как работает агент, от желания руководства отпустить этого футболиста. Главное — предложение от какого‑то клуба и мнение руководства.

Раньше была тенденция не пускать некоторых игроков: взять того же Титова с "Баварией", других игроков, которых хотели подписать в "Челси". Сейчас все могут уехать», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».