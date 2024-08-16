В 19:00 16.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольном кубке Германии.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Майнц»).

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