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    Ульм 1846 — Бавария онлайн трансляция

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Бавария
    В 21:45 16.08.2024 Ульм 1846 и Бавария сыграют матч в футбольном кубке Германии.

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    Ульм 1846 — Бавария

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ульм 1846» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.73.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Бавария»).

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