Тен Хаг оценил игру Маунта и Шоу

Главный тренердал комментарий по поводу игр защитникаи полузащитника

«Маунт проходит целую предсезонку, и это поможет ему, поддержит его, чтобы иметь хорошую базу для начала сезона. Все знают, что Мэйсон Маунт — качественный игрок, и он поможет нам выйти на нужный уровень и побеждать в матчах.

В первом сезоне, когда я был здесь, Шоу сыграл много матчей, поэтому я очень уверен, что мы вернём его в форму. Я общаюсь с Люком, он так предан своему делу, он из "Юнайтед". Я твёрдо уверен, что он быстро вернётся и будет способствовать повышению нашего уровня», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» стартует в новом сезоне АПЛ матчем против «Фулхэма», который состоится уже сегодня, 16 августа.