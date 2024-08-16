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    Тен Хаг оценил игру Маунта и Шоу

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу игр защитника Люка Шоу и полузащитника Мэйсона Маунта.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Маунт проходит целую предсезонку, и это поможет ему, поддержит его, чтобы иметь хорошую базу для начала сезона. Все знают, что Мэйсон Маунт — качественный игрок, и он поможет нам выйти на нужный уровень и побеждать в матчах.

    В первом сезоне, когда я был здесь, Шоу сыграл много матчей, поэтому я очень уверен, что мы вернём его в форму. Я общаюсь с Люком, он так предан своему делу, он из "Юнайтед". Я твёрдо уверен, что он быстро вернётся и будет способствовать повышению нашего уровня», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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