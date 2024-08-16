Яп Стам призвал тен Хага уйти из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитникдал комментарий по поводу работына посту наставника манчестерцев.

«Для тен Хага это уже третий сезон в "Юнайтед" — я думаю, ему пора уходить из команды. Ему нужно посмотреть на себя и на то, как сложился прошлый сезон. Я не всегда согласен со словами тен Хага о том, что его команда играла в хороший футбол.

Я понимаю, что как тренеру ему нужно оставаться позитивным в отношении своих игроков и снимать с них часть давления. Но в то же время неплохо быть честным тренером и гпризнавать, что твоя команда играла в отвратительный футбол.

В этом сезоне тен Хагу нужно прибавить, у "Манчестер Юнайтед" произошло много изменений в составе, так что мне интересно, как всё сложится», — приводит слова Стама Daily Mail.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» стал только восьмым по итогам минувшего сезона АПЛ, но выиграл Кубок страны.

«Манчестер Юнайтед» стартует в новом сезоне АПЛ матчем против «Фулхэма», который состоится уже сегодня, 16 августа.