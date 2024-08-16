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    Яп Стам призвал тен Хага уйти из «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам дал комментарий по поводу работы Эрика тен Хага на посту наставника манчестерцев.

    Яп Стам
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    Яп Стам

    «Для тен Хага это уже третий сезон в "Юнайтед" — я думаю, ему пора уходить из команды. Ему нужно посмотреть на себя и на то, как сложился прошлый сезон. Я не всегда согласен со словами тен Хага о том, что его команда играла в хороший футбол.

    Я понимаю, что как тренеру ему нужно оставаться позитивным в отношении своих игроков и снимать с них часть давления. Но в то же время неплохо быть честным тренером и гпризнавать, что твоя команда играла в отвратительный футбол.

    В этом сезоне тен Хагу нужно прибавить, у "Манчестер Юнайтед" произошло много изменений в составе, так что мне интересно, как всё сложится», — приводит слова Стама Daily Mail.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» стал только восьмым по итогам минувшего сезона АПЛ, но выиграл Кубок страны.

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